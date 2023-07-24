أخبار الظهيرة.. تسليم 27 ألف سيارة بـ"إحلال المركبات".. وارتفاع الحرارة على كل الأنحاء

يرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الأخبار خلال الساعات الماضية من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"المالية": تسليم 27 ألف سيارة جديدة لمبادرة إحلال المركبات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن «المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات» بدأت تلقى طلبات المواطنين بالإسماعيلية الراغبين فى إحلال سياراتهم المتقادمة التى مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا للشروط والإجراءات المقررة؛ على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين سيارات جديدة ومتطورة «موديل العام» وصديقة للبيئة بأسعار تنافسية، في فترة يصعب فيها توفير سيارات نتيجة لحالة السوق الحالية، فى إطار جهود الدولة للحد من تلوث الهواء.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

اليونسكو تدين الضربات ضد التراث الأوكرانى

أدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، أمس الأحد، "بأشد العبارات" الضربات الصاروخية التي استهدفت عدة مواقع في وسط مدينة "أوديسا" بجنوب أوكرانيا، وأسفرت عن تدمير جزء كبير من كاتدرائية "التجلي" التاريخية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الإثنين، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

روسيا: العثور على آثار متفجرات على سفينة شحن كانت متجهة لميناء روستوف

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن العثور على آثار متفجرات على سفينة شحن أجنبية كانت في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف الروسي لشحن الحبوب، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)