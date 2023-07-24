الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليونسكو تدين الضربات ضد التراث الأوكرانى

اليونسكو
اليونسكو

أدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الأحد "بأشد العبارات" الضربات الصاروخية التي استهدفت عدة مواقع في وسط مدينة "أوديسا" بجنوب أوكرانيا وأسفرت عن تدمير جزء كبير من كاتدرائية "التجلي" التاريخية.

 

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي إن هذا التدمير الكبير يمثل تصعيدا جديدا للعنف ضد التراث الثقافي الأوكراني"، مضيفة: "أناشد روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي" فيما يتعلق بالحفاظ على التراث.

 

وأعلن سلاح الجو الأوكراني الأحد أن موسكو أطلقت 19 صاروخا من البر والجو والبحر على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود ليل السبت الأحد، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

 

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