تقرير هندى: الصحراء البيضاء تعكس الطبيعة الساحرة والآمنة فى مصر

أكد موقع "أوت لوك إنديا" الهندي، أن ما يميز الصحراء البيضاء في مصر عن محيطها هي التكوينات الصخرية غير العادية ذات اللون الأبيض الطباشيري، حيث تم نحت هذه التكوينات على مدى ملايين السنين من قبل قوى الطبيعة التي لا هوادة فيها.

طبيعة ساحرة داخل مصر

وتابع أنه عندما يفكر المرء في مصر، غالبًا ما يتبادر إلى الذهن رؤى الأهرامات القديمة والمعابد الشاهقة والامتداد الشاسع للصحراء الكبرى، ومع ذلك تختبئ داخل هذه المناظر الطبيعية القاحلة عجائب طبيعية ساحرة تُعرف باسم الصحراء البيضاء، مع تشكيلاتها الصخرية الفريدة ومناظرها الطبيعية السريالية، تعد الصحراء البيضاء شهادة على التنوع الرائع لجغرافيا مصر.

وأضاف أن تكوين الصحراء البيضاء يعود إلى ملايين السنين، خلال عصر حقب الحياة الحديثة، حيث يمكن أن يعزو المظهر الأبيض المميز للصحراء إلى تشكيلات الطباشير والحجر الجيري، وكانت هذه الصخور الرسوبية مغمورة تحت البحار القديمة التي غطت المنطقة، وبمرور الوقت، تشكلت المناظر الطبيعية السريالية التي نشهدها اليوم.

وأشار إلى أنه على مر التاريخ، أثارت التشكيلات الفريدة الموجودة في هذا الموقع، بما في ذلك الأعمدة الصخرية الشاهقة والهياكل على شكل عيش الغراب، اهتمام المسافرين والفنانين.

وأوضح الموقع أن زيارة الصحراء البيضاء تجربة لا تُنسى حيث يمكن للسائحين الانغماس في مناظر طبيعية أخرى، فيما توفر التكوينات الصخرية البيضاء المبهرة التي نحتتها الرياح، مثل "مشروم الصحراء الأبيض"، فرصًا رائعة لالتقاط الصور.

وتابع أنه يمكن للمغامرين التخييم تحت النجوم والذهاب في رحلات السفاري بسيارات الدفع الرباعي، وحتى تجربة التزلج على الرمال على الكثبان الرملية، فلا يمكن تفويت فرصة مشاهدة جبل الكريستال المتلألئ أو غروب الشمس الخلاب.

وأفاد الموقع الهندي بأن أفضل وقت لاستكشاف الصحراء البيضاء هو خلال الأشهر المعتدلة بين أكتوبر وأبريل، حيث يمكن للسياح الاستمتاع برحلة سفاري في الصحراء البيضاء في موسم جيد، فتجربة السفاري مصر آمنة وثرية، حيث يسمح للزوار باستكشاف عجائب الصحراء تحت إشراف الخبراء.