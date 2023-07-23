"تنشيط السياحة": مهرجان العلمين الجديدة حملة دعائية مجانية لمصر

كشف عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن كيفية مساهمة مهرجان العلمين في زيادة المردود السياحي.

وقال القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي "، مساء الأحد، إن المهرجانات الفنية والرياضية مثل مهرجان العلمين يكون له عدة أهداف من تقديم فرصة لكل المتواجدين من السائحين في حضور الفعاليات المتنوعة.

أضاف أن الهدف الثاني هو نقل قنوات التليفزيون ووسائل الإعلام وتغطية هذه النشاطات يحدث دعاية كبيرة، موضحاً أن مهرجان العلمين حملة دعائية مجانية لمدينة العلمين الجديدة ومصر والساحل الشمالي وموسم الصيف في مصر.

أوضح أن مهرجان العلمين الجديدة فرصة كبيرة للترويج السياحة المصرية، لافتًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة بنيت علي مقاييس عاليمة وبرؤية جديدة لاستقبال الزائرين.