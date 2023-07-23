"السياحة": ننتظر رقمًا تاريخيًا لم يحدث من قبل فى عدد السائحين

كشف أحمد يوسف، المتحدث باسم وزارة السياحة، عن جهود الدولة في زيادة العائد الأجنبي من السياحة.

وقال يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد: "نحن في انتظار رقم تاريخي لم يحدث من قبل في عائدات السياحة وعدد السائحين".

أضاف أن هناك توقعات بأن تصل مصر إلى 15 مليون سائح خلال هذا العام، موضحاً أن أكبر رقم وصلت إليه مصر كان عام 2010، وكان 14 مليون سائح.

أشار إلى أنه توجد 3 محاور رئيسية للوصول للمستهدف 30 مليون سائح خاصة أن السياحة قيمة كبيرة، موضحاً أن الاستراتيجية تعتمد على مضاعفة الطيران 3 أمثال، والتجربة السياحة التي يخوضها السائح تكون أفضل، وتحسين مناخ الاستثمار مع القطاع الخاص.