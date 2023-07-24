الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى يوم ميلادها.. تعرف على أبرز أعمال النجمة منة شلبى

منة شلبي
منة شلبي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الشابة منة شلبي، حيث ولدت بمحافظة الجيزة فى 24 يوليو عام 1982، وهى ممثلة مصرية، قدمت العديد من الأعمال الناجحة، واشتهرت بدورها فى فيلم الساحر حيث قدمت دور أبنة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وتوالت عليها بعده الأدوار، كما ظهرت فى بحب السيما، بجانب الفنانة الكبيرة ليلى علوى والنجم الكبير محمود حميدة، حتى وصلت إلى من أجل زيكو فى عام 2022.

 

بداية منة شلبي الفنية

تنتمى منة شلبى لعائلة فنية حيث كان والدها رجل الأعمال هشام شلبي، ووالدتها الفنانة الكبيرة زيزي مصطفى، وعمتها الإعلامية بوسى شلبى، وزوجها كان الراحل محمود عبدالعزيز، واكتشفتها الفنانة سميحة أيوب، بدأت منة مسيرتها الفنية عام 2000، حيث شاركت فى مسلسل سلمى يا سلامة،  وظهرت بعد ذلك فى العمل الفني فيلم العاصفة، لمدة 3 ثوان.

ولكن يعتبر البداية الحقيقة لمنة شلبى، فى فيلم الساحر حيث رشحها محمد عبد العزيز، في فيلم الساحر، عام 2001، كما لعبت دور توحة في مسلسل أين قلبى، بجانب الفنان الكبير حسن حسني ويسرا، وبعد ذلك ظهرت في مسلسل لدواعي أمنية بطولة كمال الشناوي وماجد المصري وتقدم فيه دور سحر ابنة تاجر سلاح له أعداء كثر ويقومون بخطف الابنة وهو ما يؤدي إلى تغير نظرتها للحياة بعد عودتها لأبيها.

 

أعمال منة شلبي

الأفلام

- الجريمة
- من أجل زيكو
- الإنس والنمس
- خيال مآتة
- تراب الماس
- - الأصليين
- الماء والخضرة والوجه الحسن
- نوارة
- سمير أبو النيل
- بعد الموقعة
- حلم عزيز
- إذاعة حب
- بيبو وبشير
- ميكروفون
- نور عيني
- بدل فاقد
- آسف على الإزعاج
- كده رضا
- الأولة في الغرام
- هي فوضى
- في محطة مصر
- لعبة الحب
- واحد من الناس
- عن العشق والهوى
- السيد أبو العربي وصل
- الحياة منتهى اللذة
- أحلام عمرنا
- إنت عمري
- بنات وسط البلد
- ويجا
- أحلى الأوقات
- شباب تيك أواي
- بحب السيما
- فيلم هندي
- كلم ماما
- إوعى وشك
- العاصفة
- الساحر

الأعمال الدرامية

- تغيير جَو 
- بطلوع الروح
- ليه لأ 2
- في كل أسبوع يوم جمعة
- نمرة اتنين
- واحة الغروب
- حارة اليهود
- نيران صديقة
- الجماعة
- حرب الجواسيس
- تامر وشوقية ج3
- سكة الهلالي
- البنات
- لدواعي أمنية
- أين قلبي
- حديث الصباح والمساء
- سلمى يا سلامة
- سعيدة مش سعيدة
- شوكة وسكينة
- زكي لاكي
- شغل عفاريت
- حبيبتى اخر حاجة
- من قتل تامر وزه
- شرويت ع الإنترنت
- مالك الهوى

منة شلبي الجيزة الساحر محمود عبد العزيز أعمال منة شلبي سلمى يا سلامة

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