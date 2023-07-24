طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة محمد حمدى

كشف الدكتور مصطفى المنيري، طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز، عن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق، والتي أثبت إصابته بجذع في أربطة الكاحل.

وخرج محمد حمدي مصابًا في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي بالدوري بعد تعرضه لالتحام قوي، وتم نقله للمستشفى الجوي القريبة من ملعب المباراة.

وشدد الطبيب على أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجذع في أربطة الكاحل، ويحتاج لوضع قدمه في الجبس لمدة أسبوع، على أن يغيب لقرابة ثلاثة أسابيع، موضحًا أنه سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال ٤٨ ساعة لتحديد مدى قوة الإصابة بشكل أكبر.

