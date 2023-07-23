نائب التنسيقية ينظم جولات ميدانية بدائرة منشأة القناطر

كثف النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطه فى دائرته بمنشأة القناطر، حيث يعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

وشارك النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فى جولة تفقدية داخل قريتي أم دينار وكفر حجازى لسحب عينات من المياه المستخدمة داخل البيوت مع لجنة من شركة المياه والصرف الصحى بالجيزة.

وأوضح رمزى أنه من خلال سحب العينات تم التأكد من صحة المياه المستخدمة داخل البيوت بقريتي أم دينار وكفر حجازى والعمل على تحسينها، مشيرًا إلى أنه تم أخذ أراء سكان قريتي أم دينار وكفر حجازى وأكد البعض منهم على صحة المياه المستخدمة داخل البيوت.

وتوجه النائب أحمد رمزى بالشكر والتقدير إلى المهندس ممدوح رسلان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة على الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة لتنقية المياه بدائرة منشأة القناطر، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة تنقية المياه إلى الأفضل خلال الأيام القادمة.