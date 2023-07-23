الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024 وآخر موعد للتقديم

الأول الثانوي
الأول الثانوي

يكثر بحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن رابط تقديم الصف الاول الثانوي للعام الدراسي القادم 2023-2024 قبل إغلاق موعد التقديم.

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2024

في التقرير التالي نوضح رابط تقديم الصف الاول الثانوي وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة في حالة القبول في المدرسة المرشح لها الطالب.

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم للصف الأول الثانوي من خلال موقع التنسيق الخاص بها وهو الموجود هنا.

بعد الدخول على الرابط 
يتم توجيهك للخطوات التالية للتقديم للصف الأول الثانوي 

وهي الضغط على  التسجيل بحساب الوزارة
تسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني المسجل وكلمة المرور
الضغط على  تسجيل الدخول
وبذلك تظهر صفحة الملف الشخصي للطالب التي تحتوي على
اسمه
المديرية الخاصة به
المنطقة التعليمية الخاصة به
المدرسة الخاصة به
الدرجة الخاصة به
اخر ميعاد للتقديم في المديرية الخاصة به
ثم الدخول إلى التنسيق  التي عن طريقها يملأ البيانات التي يحتاجها تنسيق مدرسته التي يرغب في التقديم فيها.
 

 مع العلم أنه يتم وضع خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة، ويتم اختيار المدارس الموجودة في المحيط السكني.

 

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني للثانوي العام والفني

رابط التقديم للصف الأول الثانوى 2023 والمستندات المطلوبة في المدارس

يجب أن يلتزم كل طالب بالتنسيق المتاح لكل محافظة وفق ما اعتمده المحافظ للثانوية العامة للعام الدراسي القادم 2023-2024.
 

ويستمر التسجيل للصف الأول الثانوي حتى نهاية الشهر الجاري.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي  2024

• شهادة الإعدادية 2023 موضح بها درجات الطالب وصورتين منها.

• شهادة ميلاد الطالب مميكنة وصورتين منها.

  • الدمغات الخاصة بطلب الالتحاق بالمرحلة الثانوية
  • لبطاقة الصحية للطالب.
  • حافظة بلاستيك

•  6 صور  حديثة للطالب.

• صورة من بطاقة ولي الأمر.

• استمارة التقديم الإلكترونية.

• إيصال المصروفات الدراسية من البريد و 3 صور منه.
 

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أخر موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

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لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا

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