ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا

الثانوي
الثانوي

بمجرد الانتهاء من امتحان الشهادة الإعدادية وظهور النتيجة، يحرص الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني عبر جوجل، حيث أعلن السيد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، البدء لإعلان التنسيق الخاص في المرحلة الأولى للالتحاق إلى الصف الأول في المرحلة الثانوية، على أن ستتم عمليات التقدم للالتحاق في الصف الأول الثانوي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم المصرية، طبقا للتعليمات والشروط التي ستضعها الوزارة والواجب توافرها لكل من يريد الالتحاق بمرحلة الصف الأول الثانوي.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

وفي سياق متصل، قد صرحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني أن البدء بعملية تلقى طلبات الالتحاق بمرحلة الصف الأول في المرحلة الثانوية سوف يبدأ من أول  الشهر الحالي شهر يوليو وإلى الشهر القادم شهر أغسطس.

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني. 

تقديم الصف الاول الثانوي 2023

وكان الموضوع الذي يدور في ذهن جميع طلبة الشهادة الإعدادية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية عقب الانتهاء من اجتياز كافة اختبارات الشهادة الإعدادية التي قد عقدت الشهر الماضي وهو تقديم الصف الاول الثانوي لعام 2023، والآن قد تم الإعلان عن فتح أبواب التقديم للمرحلة الأولى في الثانوي العام والفني لكافة المحافظات المصرية المختلفة، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني جميع الأوراق المطلوبة للتقديم وهي:

  • ملف ورقي للتقديم للطالب في الصف الأول الثانوي.
    الملف الذي حصل عليه الطالب من المدرسة الإعدادية التابع لها.
    أصل شهادة نجاح الطالب بالإعدادية + عدد 3 صور.
    إيصال دفع المصروفات الدراسية + عدد 2 صورة.
    شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر + عدد 3 صور.
    عدد 5 صور شخصية للطالب.
    شهادة صحية للطالب.
    بطاقة ولي الأمر.

مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 3 أغسطس

مد فترة التقديم لمدرسة التمريض بسوهاج حتى 25 يوليو

خطوات تقديم الصف الاول الثانوي 2023

  1. قم بالدخول إلى الصفحة الرسيمة لوزرة التربية والتعليم مـــن هنا.
  2. وتسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي بالرقم القومي الخاص بالطالب والكود.
  3. وإدخال رقم الموبايل للطالب وكلمة المرور الخاصة به.
  4. ثم قم بعد ذلك باختيار ” الدخول إلى التنسيق” ثم النقر على “تقديم الرغبات وحفظها”.
  5. وقم بملء الرغبات الخاصة بالتنسيق بعد الاطلاع على الخريطة العامة للتنسيق.
  6. واختيار نوع التعليم والإدارة والمحافظة والمدرسة.
  7. عقب التأكد من كتابة الرغبات ومراجعتها، قم بالضغط على أيقونة حفظ الرغبات وبذلك تتم عملية التسجيل.
لينك تقديم الصف الأول الثانوي تقديم الصف الأول الثانوي 2023 الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني الصف الأول الثانوي تقديم الصف الأول الثانوي

الأكثر قراءة

حبس إفريقى تحرش بفتاة فى المعادى

مصر تدين تكرار تمزيق وحرق القرآن بالسويد: تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير

إيرادات «بيت الروبى» لكريم عبدالعزيز تتجاوز 103 ملايين جنيه

"القاهرة الإخبارية": بوتين يصدم العالم بنتائج الهجوم الأوكرانى المضاد

حذر من الهجوم على بيلاروسيا.. بوتين يبعث برسائل شديدة اللهجة إلى بولندا

"جولد بيليون": الذهب ينخفض لليوم الثالث على التوالى بسبب جنى الأرباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال