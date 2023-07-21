لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا

بمجرد الانتهاء من امتحان الشهادة الإعدادية وظهور النتيجة، يحرص الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني عبر جوجل، حيث أعلن السيد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، البدء لإعلان التنسيق الخاص في المرحلة الأولى للالتحاق إلى الصف الأول في المرحلة الثانوية، على أن ستتم عمليات التقدم للالتحاق في الصف الأول الثانوي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم المصرية، طبقا للتعليمات والشروط التي ستضعها الوزارة والواجب توافرها لكل من يريد الالتحاق بمرحلة الصف الأول الثانوي.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

وفي سياق متصل، قد صرحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني أن البدء بعملية تلقى طلبات الالتحاق بمرحلة الصف الأول في المرحلة الثانوية سوف يبدأ من أول الشهر الحالي شهر يوليو وإلى الشهر القادم شهر أغسطس.

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني.

تقديم الصف الاول الثانوي 2023

وكان الموضوع الذي يدور في ذهن جميع طلبة الشهادة الإعدادية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية عقب الانتهاء من اجتياز كافة اختبارات الشهادة الإعدادية التي قد عقدت الشهر الماضي وهو تقديم الصف الاول الثانوي لعام 2023، والآن قد تم الإعلان عن فتح أبواب التقديم للمرحلة الأولى في الثانوي العام والفني لكافة المحافظات المصرية المختلفة، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني جميع الأوراق المطلوبة للتقديم وهي:

ملف ورقي للتقديم للطالب في الصف الأول الثانوي.

الملف الذي حصل عليه الطالب من المدرسة الإعدادية التابع لها.

أصل شهادة نجاح الطالب بالإعدادية + عدد 3 صور.

إيصال دفع المصروفات الدراسية + عدد 2 صورة.

شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر + عدد 3 صور.

عدد 5 صور شخصية للطالب.

شهادة صحية للطالب.

بطاقة ولي الأمر.

خطوات تقديم الصف الاول الثانوي 2023