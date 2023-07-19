مد فترة التقديم لمدرسة التمريض بسوهاج حتى 25 يوليو

أعلنت مدرسة التمريض للبنات التابعة لمستشفى الهلال بالهيئة العامة للتأمين الصحى بمحافظة سوهاج، عن مد فترة التقديم للمدرسة على الموقع الإلكترونى للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية من مدارس إدارة سوهاج التعليمية فقط، ومحل إقامتهن بمركز ومدينة سوهاج من اليوم الموافق 19 يوليو الجارى وحتى الثلاثاء الموافق 25 يوليو من نفس الشهر، بحد أدنى 250 درجة وبنفس شروط القبول.

وأضافت مدرسة التمريض للبنات بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج، أن استلام الملفات الورقية للطالبات المقبولات عقب التقديم الإلكترونى حتى يوم 26 يوليو الجارى بمقر مدرسة التمريض بمستشفى الهلال بمحافظة سوهاج، بمجمع العاشر من رمضان بميدان الشبان المسلمين.