الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

برقم الجلوس.. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 من الأمور الهامة التي يبحث عنها طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة داخل قرى ومحافظات جمهورية مصر العربية.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وتزايد البحث في الفترة الأخيرة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر مواقع البحث المُختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ جاء ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا ضمن مؤشرات «جوجل» البحثية.

ويرغب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، معرفة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، خاصة مع قرب انتهاء تصحيحها بشكل رسمي تمهيدًا لإعلانها بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

بالتزامن مع عمليات البحث المرتفعة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023. تستعرض «الدستور» كافة التفاصيل حول موعد إعلان النتيجة بشكل رسمي، وخطوات الاستعلام عنها بعد إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم.

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم رسميًا نتيجة الثانوية العامة 2023 في أول شهر أغسطس 2023، ويتم الاتصال بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح وحصولهم على أعلى الدرجات.

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خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

  • يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول هنـــــــا على رابط موقع وزارة التربية والتعليم.
  • الضغط على كلمة نتيجة الثانوية العامة، ثم اختيار الشعبة.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على كلمة النتيجة لتظهر جميع درجات الطالب أو الطالبة بالنسبة المئوية.

موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

وعن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، ستوفر وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد إعلان نتيجة الدور الأول فورًا. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة، موضحة أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 سيكون في المواعيد التي تم إعلانها سابقا من قبل الوزير الدكتور رضا حجازي بداية أغسطس المقبل، مشددة على أن التصحيح لم ينته في بعض من المواد الدراسية الأساسية.

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