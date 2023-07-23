الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالأرقام الرسمية.. نسبة نجاح الكيمياء 2023 بعد تصحيح امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

ترتفع معدلات البحث عن نسبة نجاح الكيمياء 2023 مع تداول أخبار جولات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي لكنترول التصحيح الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة 2023.

نسبه نجاح الكيمياء 2023

نوضح في هذا التقرير أخبار نسبة نجاح الكيمياء 2023 وعدد من المواد الأخرى التي تم الإعلان عنها.
 

بلغت نسبة نجاح الكيمياء 88.9% وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023.
 

نسبة نجاح الفيزياء 2023 

 

أما نسبة نجاح الفيزياء فبلغت 91%، والطلاب الحاصلون على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت نسبتهم 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.
 

نسبة نجاح التاريخ 2023 
 

وبلغت نسبة نجاح التاريخ وفق ما أعلنه الوزير كذلك 90.2%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.  

 

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

 

 

نسبة نجاح الجغرافيا 2023 

 

بلغت نسبة نجاح الجغرافيا في امتحانات الثانوية العامة 2023 91.6%، أما عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.
 

عدم الانسياق وراء الشائعات 

 

مع العلم أن وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا حذرت فيه من الانسياق وراء الشائعات المضللة التي تم تداولها عن إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.
 

وأكدت الوزارة في بيانها أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة ورصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بمراحل دقيقة  من خلال الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.
 

وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه يجب الاعتماد على بياناتها فقط فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة وعمليات التصحيح ورصد الدرجات، وكذلك موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

 

 

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"الستات ميعرفوش يكدبوا" يستعرض نسب نجاح امتحانات الثانوية

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خوف وترقب.. طلاب الثانوية العامة يتحدثون عن اللحظات الأخيرة قبل ظهور النتيجة

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