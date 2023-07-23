لا يفوتك هذا المساء| وفاة مشجع للمصرى البورسعيدى بعد خسارة كأس الرابطة.. وموعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

من قلب الفعاليات.. تغطية مميزة من قنوات المتحدة لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة

تواصل قنوات ووسائل إعلام الشركة المتحدة المختلفة، خلال الأيام الماضية، التغطية المباشرة والمستمرة والمختلفة لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة أكبر الفعاليات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنقل جميع الفعاليات على مدار الساعة حتى تضع الجمهور دائما في قلب الحدث. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4456355

كيف أعادت الدولة بناء قطاع السياحة فى 9 سنوات؟

قال المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إن دولة ٣٠ يونيو وضعت خطة للإصلاح الاقتصادى، فكان قطاع السياحة هو القطاع الأسرع تحقيقًا لعائدات دولارية.

وأضاف المركز فى دراسة له، أن ذلك بدأ بالتحركات السياسية للقيادة المصرية واستعادة الوزن المصرى الخارجى، الذى بدوره انعكس على الدبلوماسية الاقتصادية وعودة العلاقات لطبيعتها مع عدة دول، بجانب وضع استراتيجية ٢٠٣٠ عام ٢٠١٥، وصولًا إلى إجراءات التعافى من الأزمات العالمية، ببناء اقتصاد قادر على مواجهة التقلبات الاقتصادية وتقديم الدعم لقطاعاته الحيوية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4456288

ذكرى 23 يوليو.. سياسيون: كلمة الرئيس إعلان عن تمسك الدولة بمواصلة طريق التنمية والبناء

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، مشيرين إلى ما حملته من تقدير للشعب المصرى العظيم، وجهوده وتضحياته طوال مسيرته الوطنية، التى يجرى استكمالها حاليًا ببناء الجمهورية الجديدة.

وثمّن النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، ما حملته كلمة الرئيس السيسى من تأكيد على أن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تُبنى على سابقتها، ولا تهدمها، وكذلك تقديرها الكبير لصبر وتحمّل الشعب تبعات الأزمات الاقتصادية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4456291

أصيب بأزمة قلبية.. وفاة مشجع للمصرى البورسعيدى بعد خسارة كأس الرابطة

توفي منذ قليل محمد فاروق مشجع النادي المصري، الذي أصيب مساء أمس بأزمة قلبية حادة عقب نهائي كأس الرابطة الذي جمع فريق سيراميكا كيلوبترا والفريق البورسعيدي، علي استاد برج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة الأخير بنتيجة ١/٤، ليدخل مشجعيه في حالات بكاء شديد، وأصيب العديد منهم بحالات إغماء حاول المسعفون إفاقتهم بملعب المباراة.

والمشجع المتوفي يعمل كوكيل لشركة استيراد شيكولاتة وبسكويت في المدينة الباسلة.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

يزداد الضغط على الأجهزة الكهربائية كالمراوح والتكييفات وغيرها من أجهزة التهوية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في محاولة لتخفيف درجة الرطوبة المرتفعة، ويتزامن ذلك مع لجوء الحكومة إلى تخفيف الأحمال، وقد أصدرت وزارة الكهرباء بيانا رسميا لتوضيح حقيقة ما يحدث.

من المتوقع انتهاء خطة تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود، خلال منتصف الأسبوع الجارى لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها من جديد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4456248

تجديد حبس 5 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى 15 يومًا

جددت الجهات المختصة حبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات التي تُجرى مع المتهمين بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

المتهمون الصادر بحقهم قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بالقضية، أسندت الجهات المختصة إليهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4456352

بيان من مجلس المصرى للجماهير بعد خسارة كأس الرابطة

أكد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبوعلي، تقديره التام لمشاعر الحزن لدى جماهير المصري عقب خسارة نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا، بعد أداء هزيل من الفريق رغم توافر عناصر الدعم المعنوي والمادي من الجميع داخل بورسعيد.

وأضاف البيان أنه رغم المؤازرة الجماهيرية الهائلة من أبناء بورسعيد الذين زحفوا خلف فريقهم بشكل قلما تشهده الملاعب المصرية وهو ما نال إشادة كافة المتابعين للكرة المصرية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4456332