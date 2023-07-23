الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيان من مجلس المصرى للجماهير بعد خسارة كأس الرابطة

جماهير المصري
جماهير المصري

أكد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة  كامل أبوعلي، تقديره التام لمشاعر الحزن لدى جماهير المصري عقب خسارة نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا، بعد أداء هزيل من الفريق رغم توافر عناصر الدعم المعنوي والمادي من الجميع داخل بورسعيد.

وأضاف البيان أنه رغم المؤازرة الجماهيرية الهائلة من أبناء بورسعيد الذين زحفوا خلف فريقهم بشكل قلما تشهده الملاعب المصرية وهو ما نال إشادة كافة المتابعين للكرة المصرية.

ووجه مجلس المصري، في ختام بيانه، الشكر لجماهير بورسعيد التي أظهرت للجميع مدى الانتماء للقلعة الخضراء على مدار الفترة الماضية وهو ما يجب استغلاله خلال الفترة المقبلة والبناء عليه، بما يعود بالنفع على حاضر ومستقبل النادي المصري.

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بيان من مجلس المصرى للجماهير بعد خسارة كأس الرابطة

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