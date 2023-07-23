من قلب الفعاليات.. تغطية مميزة من قنوات المتحدة لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة

تواصل قنوات ووسائل إعلام الشركة المتحدة المختلفة، خلال الأيام الماضية، التغطية المباشرة والمستمرة والمختلفة لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة أكبر الفعاليات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنقل جميع الفعاليات على مدار الساعة حتى تضع الجمهور دائما في قلب الحدث.

على مدار الساعة تواصل قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بث الرسائل المباشرة من مدينة العلمين الجديدة مع التغطية المباشرة من ستوديوهات القطاع بالعلمين الجديدة، من خلال قنوات "القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف" مع تواجد عدد كبير من مذيعي ومراسلي القطاع بالعلمين لرصد الفعاليات والأحداث وعقد اللقاءات مع المشاركين والجمهور، ورصدت كاميرات القطاع الإخباري بالمتحدة الكثير من الزوار والسائحين الذين توافدوا على المدينة؛ للمشاركة في المهرجان.

كما تواجدت باقي قنوات الشركة المتحدة للتواصل الحلقات الخاصة والمباشرة من برامج التوك شو، حيث قدم برنامج "مساء دي إم سي" حلقة مباشرة مع الإعلامية إيمان الحصري من لوكيشن موقع نورث سكوير، بالإضافة إلى تقديم الإعلامية سارة حازم 3 حلقات مباشرة على مدار الأيام الماضية، ويتواجد عدد كبير من مراسلي القنوات الفضائية لمتابعة الأحداث عبر رسائل على مدار الساعة.

وكانت شبكة تليفزيون الحياة بدأت التغطية المستمرة يوم الخميس قبل الماضي مع انطلاق الفعاليات، وتوالت الحلقات والتغطيات الخاصة بعدها من خلال برامج "الحياة اليوم وبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة"، كما تواجد الإعلامي جابر القرموطي والإعلامي عمرو خليل، وقدما حلقات من برنامج "مانشيت ومن مصر"، بالإضافة إلى الحلقات المباشرة لبرنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا".

وتواجد عدد كبير من مراسلي شبكة قنوات المتحدة وقدموا عشرات الرسائل والتقارير من داخل المدينة الساحلية العالمية؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، كما انضمت إليهم عدد من وسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية للمتابعة.