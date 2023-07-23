الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أصيب بأزمة قلبية.. وفاة مشجع للمصرى البورسعيدى بعد خسارة كأس الرابطة

المشجع
المشجع

توفي منذ قليل محمد فاروق مشجع النادي المصري، الذي أصيب مساء أمس بأزمة قلبية حادة عقب نهائي كأس الرابطة الذي جمع فريق سيراميكا كيلوبترا والفريق البورسعيدي، علي استاد برج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة الأخير بنتيجة ١/٤، ليدخل مشجعيه في حالات بكاء شديد، وأصيب العديد منهم بحالات إغماء حاول المسعفون إفاقتهم بملعب المباراة.


والمشجع المتوفي يعمل كوكيل لشركة استيراد شيكولاتة وبسكويت في المدينة الباسلة، قد تعرض لأزمة قلبية حزناً علي هزيمة المصري أمس وخسارته كأس الرابطة المصرية، بعدما زحف الآلاف من بورسعيد الإسكندرية لمساندة فريقها، وكان طامحا في التتويج بالبطولة بعد غياب سنوات طويلة عن منصة البطولات.

 

وقد انتهت المباراة ، بفوز فريق سيراميكا بنتيجة ١/٤، ليتوج الفريق باللقب الأول في تاريخه، ويحصل سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة على مليون ونصف المليون جنيه، فيما يحصل المصري البورسعيدي على مليون جنيه بعد احتلال مركز الوصافة.


وشهدت مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة، تسجيل 5 أهداف خلال شوطي المباراة، حيث تقدم محمد عنتر  لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة ٦ من الشوط الاول، عزز  صلاح محسن تقدم سيراميكا في الدقيقة 11، بعد خطأ من مدافع المصري.


ونجح حسام جريشة في تقليص النتيجة لـ المصري من تسديدة صاروخية بالشوط الثاني.


ليعود مرة اخري محمد شكري ويحرز الثالث لسيراميكا من ضربة حرة، ويسجل النيجيري صامويل أمادي الهدف الرابع بعد مراوغة مدافع وحارس المصري بالدقيقة 89 من عمر المباراة .

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