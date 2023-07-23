ذكرى 23 يوليو.. سياسيون: كلمة الرئيس إعلان عن تمسك الدولة بمواصلة طريق التنمية والبناء

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، مشيرين إلى ما حملته من تقدير للشعب المصرى العظيم، وجهوده وتضحياته طوال مسيرته الوطنية، التى يجرى استكمالها حاليًا ببناء الجمهورية الجديدة.

وثمّن النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، ما حملته كلمة الرئيس السيسى من تأكيد على أن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تُبنى على سابقتها، ولا تهدمها، وكذلك تقديرها الكبير لصبر وتحمّل الشعب تبعات الأزمات الاقتصادية.

وقال «شلبى» إن الرئيس السيسى أكد خلال كلمته حرصه على الاستجابة الفورية لكل ما هو فى صالح الوطن، وهو ما حدث فى قرارات الإفراجات الأخيرة التى جاءت استجابة لمطالب الحوار الوطنى.

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب، إن الكلمة عبّرت عن الظروف والتحديات التى واجهتها مصر خلال ٧٠ عامًا من عمر ثورة يوليو، وسلّطت الضوء على تضحيات الشعب المصرى خلال الأحداث الجسام التى مرت به، وأشارت إلى دور القوات المسلحة باعتبارها حصن هذا الوطن وأمانه.

وأضاف «عوض الله»: «الكلمة حملت خارطة طريق للمستقبل بما أكدته من أن مرحلة ما بعد ٣٠ يونيو تعد استكمالًا للمسيرة الوطنية، مع التفكير بجدية فى المستقبل لتستعيد مصر مكانتها كأمة عظيمة بين الأمم».

وأشاد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية فى مجلس الشيوخ، بالكلمة وما تضمنته من إشارة إلى أن ثورة يوليو ستظل محفورة فى قلوب المصريين، لما حققته من حماية وتحرير للوطن والحفاظ على مقدراته، مع رصدها الإنجازات والأهداف النبيلة لهذه الثورة التى استهدفت إرساء العدالة والمساواة والحرية، والانطلاق نحو الصناعة الوطنية.

وقال «نسيم»: «نجاحات ثورة ٢٣ يوليو باقية حتى اليوم، وهى تكشف عن العلاقة والترابط بين الشعب وقواته المسلحة، خاصة فى اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن، وثورة ٣٠ يونيو تعد استكمالًا لها، بعدما استعادت الوطن من مختطفيه، وواجهت الإرهاب، وبدأت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى وبناء المستقبل والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة».

ورأى الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة فى مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى جاءت صادقة ومن القلب، ومخلصة تمامًا فى التعبير عن الواقع، والتطلع إلى المستقبل، والنظر بموضوعية تامة لإنجازات ثورة ٢٣ يوليو، لذا وصلت بسهولة إلى ملايين المصريين.

وقال «خضير»: «كلمة الرئيس السيسى بمثابة خارطة طريق للمستقبل، فى ظل عزم مصر تحت قيادته على مواصلة البناء والتعمير، واستكمال أعمدة الجمهورية الجديدة، والعمل بجد وإخلاص لتحويل الآمال إلى واقع وحقائق فى كل مكان على أرض مصر».

وأضاف: «الدولة تبذل أقصى جهدها وبلا كلل، تحت ظل قيادة رشيدة، لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة، وزيادة الدخل للمواطنين، وإقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد». واختتم بقوله: «ثورة ٢٣ يوليو ستظل محفورة فى قلوب المصريين ووجدانهم، لأنها كانت الثورة الأم لحماية الوطن وتحريره والحفاظ على مقدراته، والانتصار على الاستعمار».

واتفق معه أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، واصفًا كلمة الرئيس السيسى بأنها معبّرة وصريحة، وتمثل إعلانًا بشأن تمسك مصر بمواصلة السير نحو التنمية رغم التحديات. وقال «محسن»: «الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة يعيد للأذهان كفاح أجيال من شعبنا للتخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، والوصول إلى الحياة الكريمة».