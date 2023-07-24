رابط التقديم على مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج 2023 وشروط الالتحاق

بوابة التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج 2023 وشروط الالتحاق بها من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، "الدستور" تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

بوابة التقديم للتعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية التقديم لمدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني، حيث توجد 3 مراكز تميز و49 مدرسة تكنولوجية تطبيقية.

بوابة التقديم للتعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية وشروط الالتحاق بها:

من ناحيته صرح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن: "هناك نسبة للأشقاء من الطلاب العرب والأجانب، لكننا نتحدث عن الطلاب المصريين؛ لأن التقديم على الموقع الرسمي للوزارة يتم عن طريق تقديم ما يفيد بأن الطالب أو الطالبة حصل على الشهادة الإعدادية المصرية في العام الدراسي السابق 2022-2023".

وأكد الدكتور عمرو بصيلة: "كل مدرسة تكنولوجية بها شريك يرعاها، وبالتالي يضع بعض الشروط الخاصة مثل التفوق في اللغة الإنجليزية والعلوم حتى يتمتع الطالب بفرصة مؤكدة في حالة التفوق".

موعد التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وذلك خلال الفترة من 19/7/ 2023 إلى 31/7/ 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال منشور لها على موقعها الألكتروني، أن هناك شروطًا يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وهي كالتالي:

- الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة.

- اجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج

مدارس التكنولوجيا والتعليم المزدوج توفر العديد من المميزات لمن يلتحق بها من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، وهي كالتالي:

- التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر.

- ممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

رابط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج

يمكن التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج من خلال الدخول على هذا الرابط من هنا.

رابط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج لطلاب الأزهر:

وعلى صعيد متصل، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط آخر مخصص لطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين "المصريين"، والطلاب الوافدين "الأجانب"، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق، والراغبين في تغيير نوعية التعليم وللدخول على هذا الرابط من هنا.