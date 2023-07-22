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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شروط القبول فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كشف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل بدء التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، قائلًا إن التقديم يتم عن طريق موقع الوزارة إلكترونيًا، حيث توجد 3 مراكز تميز و49 مدرسة تكنولوجية تطبيقية.

وأضاف بصيلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن شروط التقدم هي حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للسنة الحالية، وكل مدرسة تكنولوجية تطبيقية تضع الشروط الواجب توافرها في كل طالب، لأن هناك اختبارات للقبول تتم إلكترونيًا حتى يتم الكشف الطبي وعمل مقابلة شخصية وغيرها من الاختبارات، ولكن هناك شروطًا ثابتة مثل أن المجموع يتراوح بين 210 حتى 250 درجة، كما أن لكل محافظة تنسيقًا خاصًا بها.

وتابع: "هناك نسبة للأشقاء من الطلاب العرب والأجانب، لكننا نتحدث عن الطلاب المصريين، لأن التقديم على الموقع الرسمي للوزارة يتم عن طريق تقديم ما يفيد بأن الطالب أو الطالبة حصل على الشهادة الإعدادية المصرية في العام الدراسي السابق 2022/ 2023".

كما أكد أن كل مدرسة تكنولوجية بها شريك يراعاها، وبالتالي يضع بعض الشروط الخاصة مثل التفوق في اللغة الإنجليزية والعلوم، حتى يتمتع الطالب بفرصة مؤكدة في حالة التفوق.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدكتور عمرو بصيلة برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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