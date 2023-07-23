الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هبة هجرس.. مصرية مرشحة لمنصب مقرر ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة

هبة هجرس
هبة هجرس

اجتازت الخبيرة المصرية الدولية فى مجال الإعاقة، الدكتورة هبة هجرس، المرحلة الأولى من المنافسة على منصب المقرر الخاص المعنى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وعبرت هبة هجرس عن امتنانها للدعم الشعبى والإعلامى الكبير الذى حظيت به طوال الأيام القليلة الماضية، ما مكَّنها من اجتياز مرحلة التصفية الأولى فى طريق الوصول للمنصب، مشيرة إلى أنها تستعد الآن وبحماس شديد لمرحلة التصفية النهائية، وتتوقع استمرار الدعم الشعبى والإعلامى لها حتى تحصد مصر هذا المنصب.

ويعد وصول هبة هجرس للمنصب إنجازًا كبيرًا وهامًا للدولة والقيادة السياسية فى ملف حقوق الإنسان، وخطوة هامة فى طريق حصول مصر على مقعد هام بلجان حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة.

وجاء ترشيح الخبيرة المصرية للمنصب الرفيع المستوى فى الأمم المتحدة تتويجًا لرحلة كفاح فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى أول مصرية تجمع بين عضوية ٣ مجالس قومية كبرى، أولها عضوية فى مجلس النواب المصرى من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠، وعضوية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة منذ ٢٠١٥ حتى الآن. وقد اختارها الرئيس عبدالفتاح السيسى كأول سيدة ذات إعاقة عضوًا فى المجلس القومى للمرأة منذ عام ٢٠١٦ حتى الآن.

 

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