بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون إثر انقلاب سيارة سوزوكي بالكيلو 105 بطريق إسكندرية الصحراوي.

وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلَّت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها وانقلاب السيارة ووفاة "عبد الجواد.ع"، 42 سنة.

وإصابة كل من عبد الرحمن محمد منصور، ١٩ سنة، محمد رجب محمد، ٢٠ سنة، جمال عبد السلام محمد، ٥١ سنة، أحمد عطية، ٢٣ سنة، إسلام صبري سعد، ٢٣سنة، أحمد عاطف شعبان، ١٤ سنة، هاني علي أبو قادوم، ٤٣ سنة، جميعهم مقيمون بأبو المطامير ونقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج ونقل الجثة إلى المشرحة.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بنطاق محافظة البحيرة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكان فى وقت سابق، أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى طريق مصر الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.