اندلاع حريق هائل فى باكيات الباعة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل اندلع في 4 باكيات بشرق السكة الحديد بحى غرب شبرا الخيمة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب الحريق وملابساته.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قوات الحماية المدنية، بنشوب حريق بـ4 باكيات للباعة بشرق السكة الحديد بحى غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق بعدد من الباكيات بمنطقة السكة الحديد بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.