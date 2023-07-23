الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ جدد على أراضى الدولة فى دمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في ٨ يوليو الجاري، تم رفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك المرحلة.

وأضافت المحافظ أنه خلال الحملة المُنفذة، اليوم، فقد تم إزالة ٤ حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز فارسكور، تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل، بمساحة ١٠٠ متر مربع.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين كل الجهات للتصدي لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم توجيه الوحدات المحلية بالتعاون الحاسم مع المخالفات في المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أي محاولات أخرى للتعدى عليها، كما لفتت إلى أنه تم وضع خطة عمل محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وذكرت المحافظ أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف دوريًا، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أي حالات تعدٍ عليها، وأيضًا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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