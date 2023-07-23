مدرب تشيلسي يغلق الباب أمام ليفربول بشأن صفقة ليفي كولويل

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن مصير اللاعبين والصفقات الجديدة خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسم بوكيتينو مستقبل يفي كولويل مدافع تشيلسي، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها نادي ليفربول الإنجليزي.

بوكيتينو يغلق الباب أمام ليفربول بشأن صفقة ليفي كولويل

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تصريحات بوكيتينو، قائلًا: "ليفي كولويل مستمر معنا للموسم المقبل، لن ندعه يرحل".

وتابع: "كولويل سيكون له معنا دور في تشيلسي في الموسم المقبل، إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأشاد: "سعيد بأدائه وبما يقدمه، لقد قدّم مستويات جيدة وأفضل مما كنت أتوقعه".

وواصل: "لقد كانت مباراته الأولى بعد موسم كامل مع برايتون، لكنه ظهر بمستوى رائع".

واختتم بوكيتينو تصريحاته، قائلًا: "سنواصل العمل سويًا، أنا سعيد للغاية بأننا نمتلكه، سيكون أحد أعظم المدافعين في إنجلترا مستقبلًا".

وبذلك يكون وجه تشيلسي صدمة قوية لمسئولي ليفربول بشأن صفقة ليفي كولويل في الصيف الحالي.

وكان ليفربول يريد الحصول على خدمات كولويل، لتدعيم خط وسط الميدان مع فيرجيل فان دايك وجو جوميز في الموسم الجديد، في ظل تكرر إصابات جويل ماتيب وإبراهيما كوناتي.

يذكر أن ليفي كولويل كان مُعارًا إلى صفوف برايتون في الموسم الماضي 2022-2023، ليُشارك في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

وساهم المدافع الشاب، صاحب الـ20 عامًا، في التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" في الموسم الجديد لأول مرة في تاريخهم.

وأنهى فريق برايتون الموسم الماضي، بالتواجد في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة.