الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضربني بمطواة فقتلته.. اعترافات المتهم بقتل شاب في قنا

قتل
قتل

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء علي العاصي مدير المباحث الجنائية، غموض العثور على جثة شاب وإلقاء جثته على الطريق العام أمام مدخل قرية القناوية، التابعة لدائرة مركز قنا.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بالعثور عل جثة (مصطفى.ع) 25 عامًا، ملقاة على الطريق وبها آثار ضرب بآلة حادة.

وكشفت التحريات أن المتهم في الواقعة (عماد.ج.خ) 35 عامًا، استدرج المجني عليه هاتفيا وعند مقابلته تعدى عليه بالضرب باستخدام ماسورة حديدية حتى الموت.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، قائلًا: “هو علم عليا بمطواة” بعدما أصابني في وجهي منذ عام، وأحدث لي عاهة مستديمة،  وأحرجني أمام الناس، فقررت الانتقام منه.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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