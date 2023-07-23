الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طالب دهسه قطار أثناء عبوره "مزلقان" فى قنا

جثة
جثة

لقى طالب مصرعه، اليوم الأحد، أثناء عبوره "مزلقان" بمنطقة أولاد سمك في مدينة قنا، وتم نقله جثته إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع طالب أثناء عبوره المزلقان في منطقة أولاد سمك بمدينة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، وتبين مصرع أحمد حميد، 17 عامًا، أثناء عبوره المزلقان بعدما صدمه القطار. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

طلاب "حقوق الإسكندرية" يطالبون بحل أزمة نتيجة نهاية العام: "مستقبلنا ضاع"

"كان مِعدى بالصدفة".. الموت يختار الضحية الثالثة لانفجار شقة الوراق

السياحة: نستهدف 15 مليون سائح هذا العام.. والعلمين الجديدة "ريفيرا مصر"

"واقعة مأساوية".. عامل يهتك عرض طفلة معاقة ذهنيًا بالقليوبية

حقيقة إحالة زوج بوسى للمحاكمة فى سرقة شيكات بـ8 ملايين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش