مصرع طالب دهسه قطار أثناء عبوره "مزلقان" فى قنا

لقى طالب مصرعه، اليوم الأحد، أثناء عبوره "مزلقان" بمنطقة أولاد سمك في مدينة قنا، وتم نقله جثته إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع طالب أثناء عبوره المزلقان في منطقة أولاد سمك بمدينة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، وتبين مصرع أحمد حميد، 17 عامًا، أثناء عبوره المزلقان بعدما صدمه القطار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.