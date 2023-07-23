"السياحة" تدشن برنامجًا تدريبيًا للمتعاملين مع السياح بالأقصر

دشنت وزارة السياحة والآثار برنامجًا تدريبيًا لكل المتعاملين مع السائحين بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع محافظة ومكتبة الأقصر وكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر وعدد من الجهات المختلفة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري المتعامل مع الزائرين من المصريين والسائحين في المحافظات السياحية.

ويستهدف البرنامج التدريبي كل المتعاملين مع السائحين من أصحاب الحناطير، وأصحاب المراكب الشراعية، وأصحاب البازارات، وسائقي التاكسي، والعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والشركات السياحية، وذلك بهدف تحسين التجربة السياحية.

وقد تم بدء البرنامج بتدريب أصحاب الحناطير كمرحلة أولى، حيث يتم استهداف عدد ٣٥٠ صاحب حنطور ثم يليها تدريب كل من أصحاب المراكب الشراعية وأصحاب المراكب ذات الموتور ثم أصحاب التاكسي وأصحاب البازارات، ثم الانتهاء بتدريب العاملين بالمنشآت الفندقية والشركات السياحية، ليكون بذلك تم استكمال تدريب جميع العاملين والمتعاملين مع السائحين بمحافظة الأقصر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن الهدف من هذا البرنامج هو الارتقاء بمستوى التعامل مع السائحين من قِبل جميع الفئات المتعاملة معه، مما ينعكس على التجربة السياحية والتي تسعى الوزارة إلى العمل على تحسينها، والتي تعتمد في أحد أضلعها على العنصر البشري المتعامل مع السائح نظرًا لأنه جزء لا يتجزأ من تلك التجربة.

وأشارت نعمة عطا، مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بالأقصر، إلى أن المادة التدريبية تضمنت التوعية بأهمية السياحة بالنسبة للدخل القومي والنظافة وحسن المظهر والوعي السياحي وكيفية التعامل مع السائحين والأمانة وتخطيط سعر موحد للنشاط، كما شملت جزءًا توعويًا تثقيفيًا خاصًا بإدارة المرور والمرافق بالأقصر تضمن الالتزام بالتراخيص، وتوفير أماكن انتظار وتحديد القيمة الخاصة بالأجرة والتشغيل والمظهر الخاص بقائد الحنطور والشكل العام للحنطور.

وأضاف الدكتور محمد حساني، مدير عام مكتبة الأقصر، أن مكتبة الأقصر تشرفت باستضافة تلك التدريبات كجزء من المسئولية المجتمعية عليها، وأنها لن تدخر جهدًا للمشاركة في تلك الأنشطة.