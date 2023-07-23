الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| ارتفاع جديد فى الحرارة.. ومواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات المونديال

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة". 

بسبب القبة الحرارية.. "الأرصاد" تحذر من ارتفاع جديد فى درجات الحرارة (فيديو)

الطقس فى مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.. للمزيد اضغط هنا.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم

تصاعدت حدة البحث عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 عبر المنصات الإلكترونية عقب إجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.. للمزيد اضغط هنا.

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى حقيقى لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف موجات التصعيد

الخارجية الفلسطينية

ناشدت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف موجات التصعيد المتلاحقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. للمزيد اضغط هنا

كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة تواصل أعمالها

تصحيح امتحانات الثانوية

تواصل كنترولات تصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، أعمالها، اليوم الأحد على قدم وساق، ووفقًا لمصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم.. للمزيد اضغط هنا.

لأول مرة.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى ترميم المومياوات

الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور شريف الجوهري، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، عن حقيقة استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية ترميم المومياوات.. للمزيد اضغط هنا

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من عشب الماريجوانا المخدر

عشب الماريجوانا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من عشب الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.. للمزيد اضغط هنا.

رسميًا.. النصر السعودي يضم البرتغالي أليكس تيليس من مان يونايتد

أليكس تيليس

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا اليوم، عن ضم البرتغالي أليكس تيليس قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة عامين.. للمزيد اضغط هنا.

الأرصاد درجات الحرارة منتخب مصر الخارجية الفلسطينية الذكاء الاصطناعي مطار القاهرة عشب الماريجوانا النصر السعودي

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