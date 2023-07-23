الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بسبب القبة الحرارية.. "الأرصاد" تحذر من ارتفاع جديد فى درجات الحرارة (فيديو)

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة التي تؤثر بشكل كبير في زيادة الإحساس بالحر.

وأضافت أننا ما زلنا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي تصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط وتحمل كميات كبيرة من بخار الماء، ويؤدي ذلك إلى زيادة الإحساس بالطقس الحار.

الأرصاد: درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 في الظل والمحسوسة تصل إلى 40 درجة

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية في الظل، لكن المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة تكون ما بين 39 و40 درجة.

كما حذرت من ارتفاع جديد في درجات الحرارة، قائلة: "من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن نتأثر مرة أخرى بالمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا أو القبة الحرارية"، مشيرة إلى أن المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يساعد على ارتفاع درجات الحرارة لتكون شديدة الحرارة.

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