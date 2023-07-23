رسميًا.. النصر السعودى يضم البرتغالى أليكس تيليس من مان يونايتد

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا اليوم، عن ضم البرتغالي أليكس تيليس قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة عامين.

وأكد النادي في بيانه الرسمي ضم صاحب الـ30 عامًا بعقد يمتد حتى عام 2025.

أليكس تيليس خاض الموسم الماضي ضمن صفوف فريق إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وعاد لفريقه بعد نهاية الموسم.

ولعب تيليس 38 مباراة بقيمص إشبيلية خلال الموسم الماضي، وصنع 3 أهداف لزملائه في الفريق.

ويعتبر تيليس ثالث صفقات العالمي هذا الصيف بعد ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من فريق إنتر الإيطالي والإيفواي سيكو فوفانا قادمًا من لانس الفرنسي.