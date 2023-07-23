الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لأول مرة.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى ترميم المومياوات

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور شريف الجوهري، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، عن حقيقة استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية ترميم المومياوات.

وقال الجوهري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات النووية والإشعاعية في ترميم المومياوات أحد التكنولوجيات الحديثة في عملية الترميم، سواء الآثار أو المومياوات.

وأضاف أن هذه التقنيات لا تحدث أي أضرار في المومياوات في أثناء التعامل معها، مشيرًا إلى أن دولًا كبيرة على الصعيد العالمي بدأت في هذا المجال.

كما أشار إلى أن مصر دخلت هذا المجال من خلال التعاون بين هيئة الطاقة الذرية ووزارة الآثار، موضحًا أن عملية الترميم تتم على مراحل، أما استخدام الإشعاع فيبدأ من اكتشاف المومياء، مثل التصوير بأشعة مؤينة لها طاقة عالية من أجل الحصول على صورة للمكونات. 

وتابع المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية: "نستخدم هذه التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للحصول على تصور للمومياء، كما يتم التعرف على أصل المواد ومكوناتها وعمر المومياء لاتخاذ قرار في عملية الترميم قبل البدء فيها".

الذكاء الاصطناعي ترميم المومياوات هيئة الطاقة الذرية صباح الخير يا مصر استخدام الذكاء الاصطناعي في ترميم المومياوات

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