جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الماريجوانا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من عشب الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وذكرت سلطات المطار- في بيان، اليوم الأحد- أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روما على رحلة خطوط الطيران الجوية الإيطالية اشتبه مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة (X-RAY) تلاحظ وجود كثافات عضوية، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود كيس أسود بداخله عشب نبات الماريجوانا، بوزن 38 جرامًا، وعبوة بها زيت الحشيش المخدر.

بدوره، قرر مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم (2) اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 91 لسنة 2023، بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي الدكتور ماجد موسى، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.