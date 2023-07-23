الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستماع لأقوال شاب تعرض لإطلاق نار في قرية بالصف

إطلاق نار
إطلاق نار

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شاب أصيب بطلق ناري في قرية تابعة لمركز الصف، لكشف ملابسات الحادث، والدافع وراء إطلاق النار عليه، كما لجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

 

وتبين من خلال التقرير الطبي الخاص بحالة المجني عليه، استقرار حالته الصحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بإطلاق أعيرة نارية، في قرية تابعة لمركز الصف، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن شابا أصيب بطلق ناري، خلال مشاجرة، وتم نقله إلى مستشفى الصف المركزي.

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة التحقيق.

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