إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي الدولة واسترداد 198 فدانًا بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة مخالفات بناء بمراكز أبنوب وأسيوط والقوصية ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 للإزالات التي بدأت في 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذّت بالتنسيق مع مديرية الأمن عدة حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ7 حالات تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية بقرى مركز القوصية بمشاركة اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى فتحي، نائب رئيس المركز، وتنفيذ إزالة لعدد 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير بمساحة 800 متر مباني و198 فدان أرض زراعية بمركز أسيوط خلال حملة مكبرة برئاسة حسني درويش، رئيس المركز ونوّابه ومسؤولي الإدارة الهندسية وأملاك الدولة.

كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعدٍ على أراضي زراعية بقرية الحمام بمركز أبنوب بمشاركة خالد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وناصر سالم، ومحمد سليمان، نائبا رئيس المركز، لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

كما وجّه محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها موجهًا مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

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