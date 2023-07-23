إطلاق حملة "المليون بطاقة خدمات متكاملة" على مستوى الجمهورية قريبًا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق الوزارة حملة "المليون بطاقة خدمات متكاملة" على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، بهدف التيسير على ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج البطاقة، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وقالت الوزيرة، في تصريحات: "إن الوزارة ستسخر كل إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع الشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، حيث من المقرر أن يشارك أكبر عدد من المتطوعين بجانب الرائدات الريفيات في الحملة، حيث سيقومون بالوصول إلى ذوي الإعاقة والقيام نيابة عنهم بتسجيل طلبات حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تسجيل البيانات المطلوبة من كل حالة".

وبشأن المستفيدين من الحملة، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى استخراج بطاقات الخدمات لأصحاب ١٢ نوع إعاقة، وهي الأنواع التي تم تحديدها بواسطة المختصين والتي لا تحتاج إلى كشف طبي لتحديد إعاقتها وهي: الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، كف البصر، فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، واضطراب طيف التوحد.

وبشأن المستندات التي ينبغي لأسرة ذوي الإعاقة تزويد مندوبي الحملة بها، أوضحت الدكتورة نيفين القباج أنها تتضمن صورة الرقم القومي أو شهادة الميلاد إذا كان دون سن 16 (وفي هذه الحالة تقدم صورة الرقم القومي لولي الأمر أيضًا)، ثلاث صور شخصية بخلفية بيضاء، وتقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن يكون مُعتمدًا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها، على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون ضمن 12 نوعًا من الإعاقات، في المرحلة الأولى للحملة.

وبالتوازي مع استعداد الوزارة لحملة "مليون بطاقة"، أشارت القباج إلى أن الوزارة تواصل حملتها لحصر السيدات ذوات الإعاقة، وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة كل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تعتمد الوزارة على أكثر من وسيلة في هذا الإطار، فقد سبق وأن تم الإعلان عن إطلاق تطبيق إلكتروني يهدف إلى تسجيل السيدات ذوات الإعاقة.

ويهدف التطبيق الإلكتروني، الذي يحمل عنوان "https://wdis.moss.gov.eg/WERD/OnlineRegistration/OnlineHome" والذي بادرت الوزارة بإطلاقه، إلى تسجيل كل بيانات النساء ذات الإعاقة لرصد أوضاعهن الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والعملية، وطبيعة العمل، ومصادر حمايتهن الاجتماعية والتأمينية، وغيرها من البيانات، لافتة إلى أن عدد المسجلات بالتطبيق منذ إطلاقه تجاوز الـ180 ألف سيدة، حيث تسعى الوزارة إلى سرعة تسجيل السيدات ذوات الإعاقة على التطبيق الإلكتروني كى تتسنى دراسة أوضاعهن، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن الوزارة تقوم بتوفير دعم نقدي لإجمالي 1,214,373 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة 8.2 مليار جنيه مصري سنويًا، كما قامت باستخراج ما يزيد على 1,17 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استفادة عدد 1,9 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية، كما تدعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية وقدرها 3,4 مليون جنيه، كما تدعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 18 محافظة، وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيه.