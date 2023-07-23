الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كييف: 5 آلاف مقاتل تابع للشركات العسكرية الخاصة الروسية فى بيلاروسيا

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أفاد المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الأوكرانية، أندري دمتشنكو، بأن عدد "المرتزقة" من الشركات العسكرية الخاصة الروسية، المنتشرين في بيلاروسيا، قد يكون حوالي 5000 فرد.

وقال دمتشنكو - لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية السبت - "في البداية، عندما بدأت مجموعات المرتزقة في الدخول إلى بيلاروسيا، تم تقدير عددهم بالمئات. لكن الآن، بالنظر إلى المعلومات المتاحة حول ممثلي الشركات العسكرية الخاصة، فإن عددهم مختلف بالتأكيد وقد يصل إلى حوالي 5000".

وأضاف دمتشنكو أن هذا العدد من "المرتزقة" الروس لا يشكل تهديدًا مباشرًا لأوكرانيا، على الرغم من ذلك، فإن ضباط حرس الحدود الأوكرانيين مستعدون لأي سيناريو، وأن الوضع على الحدود يتم التحكم فيه بالكامل.

وأوضح أن خدمة حرس الحدود الأوكرانية ما زالت تراقب الوضع بشأن وصول المرتزقة الروس إلى بيلاروسيا.
وتابع : "تقوم أوكرانيا بكل ما هو ضروري لفهم المخاطر الحقيقية وضمان الأمن الموثوق بسبب وجود المرتزقة في بلد مجاور. ونتفاعل وفقًا لذلك".

وشدد المتحدث على أن الحدود الأوكرانية يتم تعزيزها بشكل مستمر على طول كامل طولها ومعززة بالوسائل اللازمة.
وكان القائد المشترك للقوات، اللواء سيرجي ناييف، قد صرح في وقت سابق بأن إجراءات مجموعة "فاجنر" الروسية في بيلاروس تهدف إلى فرض ضغوط نفسية على السكان الأوكرانيين وتخويفهم.
 

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