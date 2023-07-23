الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لدعم استقرار المنطقة.. الإمارات وإيران تبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

الشيخ عبد الله بن
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه عبد الله بن زايد من نظيره الإيراني، السبت، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتناول الوزيران "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار وازدهار المنطقة وشعوبها"، وفق "وام".

يشار إلى أن طهران عينت في أبريل الماضي، سفيرا لها في الإمارات بعد سبع سنوات من خفض مستوى العلاقات بين البلدين، وذلك في ظل إعادة تنظيم للعلاقات بين الدول الخليجية وإيران.
وجاءت الخطوة بعد تحرك الإمارات في أغسط الماضي لرفع مستوى العلاقات مع إيران إذ قالت إنها ستعيد سفيرها إلى طهران.

وخفضت الإمارات مستوى العلاقات مع إيران بعدما قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في يناير 2016، في أعقاب اقتحام محتجين إيرانيين لسفارة الرياض في طهران ردا على إعدام رجل دين شيعي بارز في المملكة. 

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لدعم استقرار المنطقة.. الإمارات وإيران تبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

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