الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى يحسم الجدل حول حقيقة انتشار مقاطع صوتية تؤثر على الحالة النفسية

مقاطع صوتية تؤثر
مقاطع صوتية تؤثر على الحالة النفسية

حسم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، حقيقة انتشار مقاطع صوتية تؤثر على الحالة النفسية والمزاجية والعصبية وتؤدي إلى حالات الانتحار، قائلًا: "إن الموسيقى التي يستمع إليها الناس تعمل على تكسير بروتين المخ، وبالتالي فهي تعمل على إعلاء نسبة الدوبامين والسيروتونين في الدم". 

وأضاف جمال فرويز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه عندما يعلى الدوبامين إلى حد معين، فهو يعطي إحساس بالسعادة والتركيز والانتباه، وعندما يعلى إلى حد أكثر من المسموح به، فيتسب في إحداث نوع من الهلاوس السمعية والبصرية، وبالتالي عند سماعها يحدث نوع من عدم الاتزان، وتسبب في إفقاد الوعي المؤقت، وقد تسبب حدوث نوبات صرعية، حيث يعتقد أولياء الأمور أنه صرع، لكنها في حقيقة الأمر تشنجات نتيجة السماع المضاعف لهذه الموسيقى والمعروفة بموسيقى "الميتاليك".

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