الأهلى يختتم استعداداته لمباراة بيراميدز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة بيراميدز، التي تجمع الفريقين غدًا الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعاد الفريق لاستئناف التدريبات بعد الحصول على راحة أمس الجمعة، وعقد مارسل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بخطة الاستعداد والتجهيز للمواجهة.

وبدأ المران بأداء فقرات بدنية وفقًا للبرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد للمباراة، فيما خاض الحراس مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وكان الفريق قد تعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، وتسلم بعدها الفريق درع بطولة الدوري الذي توج به.