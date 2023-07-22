كيف تحافظ على الأجهزة الكهربائية أثناء انقطاع وعودة التيار؟

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الأجهزة الكهربائية وركودًا في المبيعات.

وأضاف أشرف هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن هناك ارتفاعًا في أسعار التكييفات بكل الفئات بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن 90% من مستلزمات الإنتاج يأتي من الخارج مما ينعكس على الأسعار.

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك مبادرة لتصنيع "الكمبروسر" الخاص بالتكييف لتقليل التكلفة.

وأشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي وإعادته أكثر من مرة يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أنه يجب إغلاق المفتاح الرئيسي للمنزل أو الاعتماد على مثبت الكهرباء في حالة انقطاعها.