سعر الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر لرصد آخر التحركات في سعر المعدن الأصفر الذي يشهد حالة من التذبذب على مدار الأيام الماضية ما بين الانخفاض والارتفاع لجنيهات معدودة.

سعر الذهب اليوم الاحد 23 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية

في هذا التقرير نوضح آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد 23 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية وفق تداوله في السوق المصري.



سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,463 جنيها

شراء 2,474 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,258 جنيها

شراء 2,268 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,155 جنيها

شراء 2,165 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,847 جنيها

شراء 1,856 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,437 جنيها

شراء 1,443 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,231 جنيها

شراء 1,237 جنيها

سعر الأونصة

بيع 76,595 جنيها

شراء 76,950 جنيها

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,240 جنيها

شراء 17,320 جنيها

سعر الكيلو

بيع 2,462,857 جنيها

شراء 2,474,286 جنيها

توقعات برفع الفائدة وتأثيرها على سعر الذهب

ذكر تقرير صادر عن جولد بيليون أن سوق الذهب في حالة من الترقب لنتائج اجتماعات البنك الفيدرالي والمركزي الأوروبي والمركزي الياباني، وكذلك بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الولايات المتحدة الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات تؤكد بنسبة كبيرة أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس قبل أن يتوقف عن دورة رفع الفائدة والتشديد النقدي، وهو ما لم يصرح به البنك من قبل، لتترقب الأسواق تقرير البنك والمؤتمر الصحفي لرئيسه لحسم هذه التوقعات.

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