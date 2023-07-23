الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

الذهب
الذهب

يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر لرصد آخر التحركات في سعر المعدن الأصفر الذي يشهد حالة من التذبذب على مدار الأيام الماضية ما بين الانخفاض والارتفاع لجنيهات معدودة.

سعر الذهب اليوم الاحد 23 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية

في هذا التقرير نوضح آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد 23 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية وفق تداوله في السوق المصري.


سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,463  جنيها
شراء 2,474 جنيها
سعر جرام الذهب  عيار 22 
بيع 2,258  جنيها
شراء 2,268 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,155  جنيها
شراء 2,165 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,847  جنيها
شراء 1,856 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,437 جنيها
شراء 1,443 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 12 
بيع 1,231  جنيها
شراء 1,237 جنيها
سعر الأونصة
بيع 76,595 جنيها
شراء 76,950 جنيها
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,240 جنيها
شراء 17,320 جنيها
سعر الكيلو
بيع 2,462,857 جنيها
شراء 2,474,286 جنيها

 

استقرار فى أسعار الذهب اليوم فى منتصف التعاملات الصباحية المحلية والعالمية

تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 21-7-2023

 

توقعات برفع الفائدة وتأثيرها على سعر الذهب 

ذكر تقرير صادر عن جولد بيليون أن سوق الذهب في حالة من الترقب لنتائج اجتماعات البنك الفيدرالي والمركزي الأوروبي والمركزي الياباني، وكذلك بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الولايات المتحدة الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات تؤكد بنسبة كبيرة أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس قبل أن يتوقف عن دورة رفع الفائدة والتشديد النقدي، وهو ما لم يصرح به البنك من قبل، لتترقب الأسواق تقرير البنك والمؤتمر الصحفي لرئيسه لحسم هذه التوقعات.

 

اقرأ ايضا

استعلام نتيجة الثانوية الازهرية 2023 عبر بوابة الازهر الالكترونية للنتائج

من هنا| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ومؤشرات نسب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 - 1445| الموعد وتفاصيل أعمال التصحيح

 

 

txt

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بمنتصف التعاملات

txt

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 22-7-2023

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم في مصر الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك المصرية

80 مليار جنيه حجم صادرات شركات قطاع الأعمال العام

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 23-7-2023 فى محافظات مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»