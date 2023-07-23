سعر الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية
يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر لرصد آخر التحركات في سعر المعدن الأصفر الذي يشهد حالة من التذبذب على مدار الأيام الماضية ما بين الانخفاض والارتفاع لجنيهات معدودة.
سعر الذهب اليوم الاحد 23 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية
في هذا التقرير نوضح آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد 23 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية وفق تداوله في السوق المصري.
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,463 جنيها
شراء 2,474 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,258 جنيها
شراء 2,268 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,155 جنيها
شراء 2,165 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,847 جنيها
شراء 1,856 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,437 جنيها
شراء 1,443 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,231 جنيها
شراء 1,237 جنيها
سعر الأونصة
بيع 76,595 جنيها
شراء 76,950 جنيها
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,240 جنيها
شراء 17,320 جنيها
سعر الكيلو
بيع 2,462,857 جنيها
شراء 2,474,286 جنيها
توقعات برفع الفائدة وتأثيرها على سعر الذهب
ذكر تقرير صادر عن جولد بيليون أن سوق الذهب في حالة من الترقب لنتائج اجتماعات البنك الفيدرالي والمركزي الأوروبي والمركزي الياباني، وكذلك بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الولايات المتحدة الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات تؤكد بنسبة كبيرة أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس قبل أن يتوقف عن دورة رفع الفائدة والتشديد النقدي، وهو ما لم يصرح به البنك من قبل، لتترقب الأسواق تقرير البنك والمؤتمر الصحفي لرئيسه لحسم هذه التوقعات.
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