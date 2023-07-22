سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بمنتصف التعاملات

يمكن للمواطنين متابع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء منتصف التعاملات عبر موقع “الدستور” الإلكتروني من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف المجالات حيث تشهد أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية استقرار رغم ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية وسط ترقب صدور بيانات مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي واجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

كم سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء منتصف التعاملات

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء منتصف التعاملات في الأسواق المحلية استقرار ملحوظ منذ بداية شهر يوليو 2023 وذلك عقب التذبذب الذي يشهده أسعار المعدن النفيس محليا وعالميا منذ شهر مارس من العام الحالي 2023 حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 مستوى 2165 جنيه فيما استقرت أوقية الذهب عند مستوى 1962 دولارا بعد أن اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع وصل إلى 8 دولارات بنسبة 0.4%.

وإليكم الأسعار بالتفصيل من محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية:-

كم سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2474.25 جنيه.

الشراء 2462.75 جنيه.

كم سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2268 جنيه.

الشراء 2257.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2165 جنيه.

الشراء 2155 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1855.75 جنيه.

الشراء 1847.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1443.25 جنيه.

الشراء 1436.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 123.255 جنيه.

الشراء 1231.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 927.75 جنيه.

الشراء 923.5 جنيه.

كم سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17320 جنيه.

الشراء 17240 جنيه.

كم سعر جنيه أونصة في محلات الصاغة المصرية

البيع 1962$.

الشراء 1961$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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