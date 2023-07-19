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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يشهد جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في تعدين الذهب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر التي أقيمت بعنوان “إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر” وضمت رؤساء ومسئولي سنتامين الاسترالية وباريك جولد الكندية وAKH gold الإنجليزية. 

وأكد رؤساء ومسئولي الشركات، أن مصر تسير على الطريق الصحيح،  وأنها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية، ووفرت مساحة وفرص مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات إزاء الاستثمار الجاد،  وقام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين ونظم التراخيص لتشجيع الاستثمار وتيسير إجراءاته علاوة على وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق أهداف مشروعات التعدين.

وأكد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الأسترالية التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية، أن مصر لديها المقومات والخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة فى مجال التعدين إضافة  إلى توافر  بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة وشبكة الاتصالات والكهرباء والمياه الملائمة فضلا عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر فى مجال التعدين وهو الأمر الذى يشجع الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة للعمل فى هذه البيئة الواعدة.

بينما أوضح مارك كامبل العضو المنتدب لشركة AkH gold، أن موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها  لجذب المزيد من الاستثمارات ويضعها محط  أنظار العالم خاصة بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية فى عام ٢٠١٩ مشيدا بنجاح تجربة شركة سنتامين فى استغلال منجم السكرى، مشيرا إلى أهمية طرح المزايدات الجديدة للثروة المعدنية فى تشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي.

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