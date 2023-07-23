الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يثير البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-7-2023 والقنوات الناقلة لها اهتمام عشاق الساحرة المستديرة الراغبين في الاستمتاع بالمنافسات المحتدة بين فرقهم المميزة، خاصة أن اليوم الأحد هو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-7-2023 والقنوات الناقلة
 

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-7-2023 والقنوات الناقلة.

 مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

الأهلي × بيراميدز 
الساعة  8:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على قناة  أون تايم سبورتس

استعدادات توتنهام للموسم الجديد


توتنهام × ليستر سيتي 
الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

 

استعدادات الهلال السعودي للموسم الجديد

 

الهلال السعودي × الكويت الكويتي 
الساعة 8 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
 

تردد قناة أون تايم سبورتس
 

تردد قناة أون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات 
 

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

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مباراة الأهلي  وبيراميدز

تأتي مباراة اليوم بين الأهلي وبيراميدز  ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، وتُقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

توقعات تشكيل كلا الفريقين 

تشكيل الأهلي المتوقع  اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج- محمد فخري- محمد مجدي «أفشة».
الهجوم: حسين الشحات- محمود عبدالمنعم كهربا- بيرسي تاو

تشكيل بيراميدز المتوقع اليوم 

حراسة المرمى: يوسف نادر.
خط الدفاع: أحمد فتحي- محمد حمدي- كريم حافظ- محمد الشيبي.
خط الوسط: أحمد توفيق- عبدالله مجدي- محمد صادق- محمود صابر.
الهجوم: إبراهيم عادل- فخري لاكاي.
 

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