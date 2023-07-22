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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد رحيله عن الأهلى.. سيمبا التنزانى يضم لويس ميكيسونى في صفقة انتقال حر

لويس ميكيسوني
لويس ميكيسوني

أعلن نادي سيمبا التنزاني، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الموزمبيقي لويس ميكيسوني، قادمًا من الأهلي، في صفقة انتقال حر، حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر موقعه الرسمي: "تعاقدنا مع لاعب الوسط المهاجم خوسيه لويس ميكيسوني.. اللاعب يعود إلى سيمبا بعد أن خدم فريقنا بنجاح كبير قبل بيعه للأهلي المصري قبل عامين".

وكان اللاعب الموزمبيقي، قد انضم لصفوف الأهلي، صيف عام 2021، قادمًا من سيمبا، بعقد يمتد لأربع سنوات.

وشارك ميكيسوني، البالغ من العمر 26 عامًا، مع الأهلي في موسم 2021/ 2022، في 26 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.

وانضم ميكيسوني، في الموسم الماضي، إلى فريق أبها السعودي، على سبيل الإعارة من الأهلي، لمدة عام واحد.

وكان لويس ميكيسوني، قد انضم لسيمبا، في يناير عام 2020، قادمًا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، حيث شارك معه في 50 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا.

سيمبا التنزاني سيمبا لويس ميكيسوني الاهلى أبها السعودي

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