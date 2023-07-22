السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلى فى الدورى

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة المباراة الأخيرة له في الموسم الحالي ببطولة الدوري أمام الأهلي.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأهلي في الثامنة والنصف مساء غدٍ الأحد، على استاد الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28.

وشهدت قائمة الفريق السماوي، غياب العديد من العناصر القوية والرئيسية، حيث يغيب رمضان صبحي وعبدالله السعيد للإصابة فيما رحل فخرالدين بن يوسف بعد نهاية عقده.

وضمت قائمة بيراميدز لمباراة الغد كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبدالرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود جمال

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري ويتصدر المسابقة برصيد 82 نقطة، وتتبقى له مباراتان أمام بيراميدز والمصري.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 70 نقطة.

البرتغالي جايمي باتشيكو بيراميدز الاهلى الدورى المصرى

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