كولر يوجه رسائل تحذيرية للاعبى الأهلى قبل مواجهة بيراميدز.. التفاصيل كاملة

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادي الأهلي، تحذيرات شديدة اللهجة للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها غدًا الأحد، في إطار مبارياته المؤجلة من الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وكشف مصدر مسئول بالأهلي عن تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الفريق، والتي طلب خلالها ضرورة بذل أقصي جهد خلال المباراة المقبلة، والسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وعدم إتاحة الفرصة أمام المنافس لعدم إفساد فرحة الأهلى بالفوز ببطولة الدوري.

وأضاف المصدر أن المدير الفني أبدى غضبه من اللاعبين بسبب نتيجة مباراة حرس الحدود الأخيرة، والتي شهدت التتويج بدرع الدوري والتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأشار المصدر إلى أن كولر فرض عقوبة فنية على الفريق، وأصر على أن يخوض الفريق مرانًا فى صباح اليوم التالى كنوع من العقاب للفريق على المستوى الذى ظهروا به والرعونة وإهدار الفرص، بل وعقد محاضرة جاءت عاصفة، وتحدث بلهجة التهديد تحمل معانى بأنه فى الأيام المقبلة سوف يقدم تقريرًا آخر لإدارة النادى عن لاعبين يجب أن يخرجوا سواء بنظام الإعارة أو البيع، وبالتالى فإنه لم يحجز أحد مكانه فى الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن السويسري شدد، خلال محاضرته للاعبين، على أن النتائج في كرة القدم هي المعيار الأول بالنسبة لتقييم اللاعبين، لكن بالنسبة له هناك مقاييس أخرى مثل الالتزام الخططى والفنى بتعليمات الجهاز الفنى والإصرار والعزيمة، وسوف يتم تقييم الجميع فى الأيام المقبلة.

وتابع المصدر أن كولر هدد اللاعبين حال استمرار الاستهتار بالمنافسين بعد التتويج بالدوري أن أي لاعب لن يضمن مكانه في قائمة الموسم المقبل في ظل التقييم الدائم.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد توج باللقب هذا الموسم للمرة 43 في تاريخه برصيد 82 نقطة في الصدارة مع تبقي مباراتان مؤجلتان له أمام كل من بيراميدز والمصري.