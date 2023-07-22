شروط الأهلى للموافقة على رحيل محمد الشناوى للدورى السعودى

اشترط مسئولو الأهلي، الحصول على عرض مالي لا يقل عن 7 ملايين دولار للموافقة على رحيل محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول، في الميركاتو الصيفي الجاري، إلى الدوري السعودي.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، عن أن رئيس النادي محمود الخطيب، أعطى "الشناوي" موافقة مبدئية على هامش الجلسة التي عقدها الحارس الدولي مع بيبو، والتي طلب خلالها السماح له بخوض تجربة الاحتراف لتأمين مستقبله، في ظل الإغراءات المالية من بعض الأندية السعودية سواء من النصر أو بعض الصاعدة حديثا للدوري هناك، بجانب أنه حقق كل شىء مع الفريق مؤخراً وتنازل عن بعض العروض السابقة في بداية الموسم أو الميركاتو الشتوي إلى ويجان الإنجليزي، وأنه ينتظر موافقة النادي في ظل التضحيات التى قدمها خلال الآونة الأخيرة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن "الخطيب" استطلع رأي كل من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، وكذلك لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ووافقوا على رحيل اللاعب شريطة وجود عرض مناسب لصالح النادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن موافقة لجنة التخطيط على رحيل "الشناوي" تعود لوجود ثلاثة حراس على أعلى مستوى وهم: على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، بالإضافة إلى مصطفى مخلوف حارس الناشئين.

وأوضح أنه في حالة رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي، لن يتم التفريط في علي لطفي حارس الفريق، والذي اتفق على كل شىء للانتقال لصفوف نادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.