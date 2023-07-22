مراسلة "القاهرة الإخبارية": فعاليات مهرجان العلمين تناسب جميع الأذواق

رصدت فرح الخولي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أبرز فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي المُقام في مدينة العلمين الجديدة، قائلة إننا في انتظار العديد من الفعاليات مثل البطولة العربية للجودو والتجديف وبطولة الألعاب الثلاثية والسباحة وغيرها من الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الغائب قبل الحاضر يستطيع حضور فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، وذلك حدث في حفل أمس للنجم تامر حسني؛ إذ استطاع كل الزوار متابعة الحفل لحظة بلحظة من خلال الشاشات العملاقة بشوارع العلمين الجديدة.

وأكدت أن برنامج مهرجان العلمين الترفيهي مليء بالفعاليات المختلفة، مشددة على أن أجواء الحفل كانت رائعة جدًا والجميع استمتع كثيرًا.

وتابعت: "الصيف في مدينة العلمين الجديدة له طبيعة خاصة، هنا الاستغلال الأمثل للموارد سواء الطبيعية أو البشرية"، موضحة أن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي انطلقت في 13 يوليو الجاري ومستمرة حتى يوم 26 أغسطس المقبل.

وأضافت: "فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي متنوعة تتضمن أنشطة ترفيهية ورياضية وحفلات غنائية وغيرها، ما يتناسب مع جميع الأذواق من المصريين والأجانب".